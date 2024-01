EA показали геймплейний трейлер Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies 3. Фото: Electronic Arts

Студії Electronic Arts та PopCap Games оголосили про обмежений запуск гри Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia. Поки що умовно-безкоштовна мобільна гра доступна лише для жителів Великої Британії, Нідерландів, Австралії, Ірландії та Філіппін, але список країн розширюватиметься, повідомляється в заяві EA.

"Ми дуже раді повідомити, що гра "Рослини проти зомбі™ 3: Ласкаво просимо до Зомбурбії" (Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia) м'яко запущена! Гравці у Великій Британії, Нідерландах, Австралії, Філіппінах та Республіці Ірландія матимуть ранній доступ, а інші країни з'являться пізніше. Команда наполегливо працювала над тим, щоб надати всім найкращий досвід PvZ, на який ми здатні, і ми не можемо дочекатися, коли ви приєднаєтеся до нас у саду - починаючи з сьогоднішнього дня!", - зазначили в Electronic Arts.

Повноцінний запуск очікується до кінця поточного року. Про існування Plants vs. Zombies 3 відомо з 2021 року, але гра довгий час знаходилася у режимі тестування.

На честь анонсу розробники опублікували геймплейний трейлер.

Зазначається, що Plants vs. Zombies 3 буде сюжетною епізодичною грою. А гравці отримають можливість кастомізувати власну ділянку.

Перша частина Plants vs. Zombies вийшла у 2009 році.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами експертів вартість ринку мобільних ігор досягне $270 млрд до 2032 року.