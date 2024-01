Про це повідомляє The Guardian.

Так, "Елтон Джон наживо: Прощання зі стадіону Доджерс" (Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium) став найкращим естрадним номером наживо на церемонії нагородження "Еммі" в Лос-Анджелесі в понеділок, 15 січня, але співак і автор пісень не зміг забрати нагороду через операцію на коліні.

Повідомляється, що продюсер Бен Вінстон, який вийшов на сцену разом з чоловіком Джона, Девідом Фернішем, щоб отримати нагороду, сказав: "Я не Елтон Джон, на жаль, він переніс операцію на коліні. Він абсолютно здоровий, але хотів би передати свою любов і подяку Телевізійній академії за цю неймовірну нагороду".

"Ми знали, що це шоу стане історичним, тому що це буде останній концерт Елтона в Північній Америці в рамках туру. Ми знали, що воно стане історичним, тому що це була перша пряма світова трансляція Disney.

Ми не знали, що воно стане історичним, тому що переможе людина, яка створила саундтрек до нашого життя, яка зробила так багато для суспільства, яка є нашим героєм. Ми не знали, що це принесе йому звання EGOT", – додав він.

Щодо цього висловився й Президент США, де пройшло шоу, Джо Байден: "Сер Елтон Джон протягом усієї своєї кар'єри був приливною хвилею, яка допомагала людям піднятися і зробити надію та історію римованими. Шість нагород "Греммі". Два "Оскари". Одна "Тоні". А тепер ще й "Еммі". Вітаємо Елтона – співака і автора пісень нашого часу, на всі часи".

Sir Elton John has been a tidal wave throughout his career to help people rise up and make hope and history rhyme.



Six Grammy Awards.

Two Oscars.

One Tony.

And now, one Emmy.



Congratulations Elton — a singer and songwriter of our time, for all time. pic.twitter.com/xzDLJPx6py