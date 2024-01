Про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Близько 3 години ночі поблизу ісландського міста Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Після цього почалося виверження вулкана.

Лава поки не дісталася до найближчого населеного пункту Гріндавік, але тече в 450 метрах від будників на північних околицях. Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію міста. Крім того, у місті частково немає електрики.

Щоб оцінити ситуацію, на місце прибув вертоліт берегової охорони.

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

Півострів Рейк'янес знаходиться на північному заходу від столиці Ісландії Рейк'явіка. Це найгарячіша сейсмічна точка в цьому регіоні.

It is clear that the fissure has opened just north of the town and the outermost lava flows are only a few hundred meters away from #Grindavik.



Photo: Coast Guard#Iceland pic.twitter.com/xV0d0IdRxE