Про це повідомляє Sky News.

Епіцентр землетрусу знаходився неподалік містечка Ното в Ісікаві. У центральній префектурі Ісікава оголошено попередження про цунамі.

Метеорологи очікують, що на західному узбережжі острова Хонсю може статися цунамі з хвилями заввишки 5 метрів. Попередження про цунамі також оголошено для прибережних районів префектур Ямагата, Ніігата, Тояма, Фукуї та Хіого.

Місця, де оголосили попередження

Епіцентр землетрусу в Японії. Фото: USGS

Жителів прибережних районів закликали перебратися в безпечні місця: на дали будинків та на висоти рельєфу.

На опублікованих фотографіях видно, що стихія поруйнувала будинки та дороги. А одна із залізничних компаній навіть припинила рух своїх поїздів.

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj