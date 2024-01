Уночі 8 січня Асоціація іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, оголосила переможців 81-ї премії "Золотий глобус". Церемонія вручення нагород відбулася в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія, США).

Тріумфатором премії став "Оппенгеймер", представлений у восьми номінаціях. Картина отримала п'ять нагород, зокрема в категоріях "Найкращий драматичний фільм", "Найкращий режисер" (Крістофер Нолан) і "Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі" (Кілліан Мерфі).

У категорії "Найкращий фільм (мюзикл або комедія)" перемогла картина "Бідні-нещасні" Йоргоса Лантімоса. Емму Стоун, яка виконала головну роль у стрічці, визнали найкращою актрисою в мюзиклі або комедії.

Серед серіалів найбільше нагород отримали "Спадкоємці". Шоу удостоїлося чотирьох нагород, зокрема в категорії "Найкращий драматичний серіал". Серіал "Ведмідь" отримав три статуетки. "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі отримав "Золотий глобус" як найкращий анімаційний фільм.

Основні переможці "Золотого глобуса":

🎬Найкраща драма: "Оппенгеймер"

🎬Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Бідні-нещасні"

🎬Найкращий режисерБредлі Купер ("Маестро"): Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

🎬Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі)

🎬Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

🎬Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі: Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткового місяця")

🎬Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі: Пол Джаматті ("Залишені")

🎬Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі: Емма Стоун ("Бідні нещасні")

🎬Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні - молодший ("Оппенгеймер")

🎬Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

🎬Найкращий фільм іноземною мовою: "Анатомія падіння" (Франція)

🎬Найкращий анімаційний фільм: "Як ти живеш?"

🎬Кінематографічні та касові досягнення: "Барбі"

🎬Найкраща пісня: "What Was I Made For?" ("Барбі")

🎬Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

🎬Найкращий серіал (мюзикл або комедія): "Ведмідь"

З повним переліком номінантів та переможців можна ознайомитися на сайті нагороди.