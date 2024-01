Онлайн-сервіс цифрового поширення комп'ютерних ігор Epic Games Store в рамках внутрішніх акцій безоплатно роздає одну з найуспішніших ігор у всесвіті Marvel – Вартові Галактики. Отримати гру можна через додаток або на сайті Epic Games Store.

Marvel's Guardians of the Galaxy - екшен для одного гравці від студії Eidos Montreal, відомої за перезапуском Deus Ex. Гра отримала теплі відгуки критиків і гравців, а також нагороду за найкращий сюжет на The Game Awards 2021.

Події гри відбуваються через кілька років після масштабної міжгалактичної війни, коли всесвіт усе ще оговтується після її руйнівних наслідків. Серед тих, хто шукає вигоду в цій ситуації — команда Вартові галактики на чолі з Пітером Квіллом (Зоряним Лордом), яка сподівається знайти легкий прибуток під час своїх авантюрних мандрівок всесвітом. Під час однієї із місій команда спричиняє невеликий казус, що вивільняє могутнє створіння, відоме як Магус, яке невдовзі захоплює розум Нікі Голд, кадета поліційної організації Корпус Нова, і через Великого Об'єднувача Рейкера, засновника Вселенської Церкви Істини, намагається поневолити галактику.

Бойова механіка була розроблена у такий спосіб, щоби заохотити гравця пробувати різні комбінації прийомів, але й надмірно не карати його, якщо той буде використовувати якийсь один підхід. Розробники прагнули зробити бої сфокусованими та одночасно динамічними, іноді використовуючи підхід "біжи й стріляй", який використовується в однойменних шутерах. Що стосується головоломок у грі, то вони створювалися з наголосом на взаємодію гравця з іншими персонажами та побудовані так, щоби гравець не витрачав занадто багато часу на їх вирішення.

Окремої уваги заслуговують діалоги у гри. На відміну від типового для відеоігор формату, коли розмови між персонажами відбуваються або під час кат-сцен, або у конкретних місцях гри, які передбачені сценарієм, у Вартових Галактики Marvel герої постійно ведуть між собою розмови під час усієї гри, при цьому діалоги напряму пов'язані з діями саме гравця.

На OpenCritic середній бал гри становить 82 зі 100, а в Steam 94% позитивних відгуків на основі 25 тисяч оглядів.

Можливість безоплатно отримати гру буде діяти до 18:00 (за київським часом) 11 січня. У інший час вартість гри в Epic Games Store становить 1399 грн.

