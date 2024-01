Члени Odesa Business Club після спілкування з командуванням Збройних сил України зібрали 51,09 млн грн для закриття нагальних потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба організації.

Закупівля передбачала придбання дистанційно керованих вогневих станцій та M2 Browning до них, а також інтеграцію обладнання з гусеничними платформами, логістику та навчання інженерів і операторів, які безпосередньо працюватимуть з цим обладнанням. Ця закупівля допоможе захисникам вражати різноманітні ворожі цілі та відбивати атаки дронами, від яких наразі так потерпають українські міста.

Силами 34 компаній вдалося зібрати 51,09 млн грн для подальшої закупівлі дистанційних бойових станцій виробництва Євросоюзу та M2 Browning до них. Це легкі та компактні дистанційні бойові станції, що не потребують безпосереднього керування людиною. Вони здатні працювати вдень та вночі, за несприятливих погодних умов (туман, пил, тощо) і розроблені для встановлення 12,7мм кулемета та зброї інших калібрів (7,92мм або 14,5мм). Системи призначені для інтеграції в широкий спектр сухопутних і морських платформ, транспортних засобів, та забезпечують відмінну захисну здатність на короткі та середні дистанції. M2 Browning, якими укомплектовані придбані бойові станції, це крупнокаліберні 12,7 мм кулемети, що знаходяться на озброєнні країн НАТО та ін.

«Я був радий тому, як колеги по клубу відреагували на збір, це говорить про рівень нашої спільноти, її склад та про те, як схоже ми дивимось на сьогоднішні реалії. Це додає сенсів нашій діяльності і глибокого розуміння, що ми недарма будували ком’юніті протягом цих шести років. Повномасштабна війна — виклик найвищого рівня, який тільки можна уявити. Вдячний колегам по клубу за те, що разом ми можемо вирішувати задачі нової реальності. Маю надію, що ця закупівля посилить українську ППО та ще краще захистить мирні міста від атак ворога», – розповів співзасновник Odesa Business Club Дмитро Казавчинський.

«Всі члени нашого клубу допомагають армії, адже це сьогодні — головне завдання. Даний збір показав як бізнес вміє об'єднуватися навколо спільної мети в складний час. Крім внеску в економіку та волонтерства за гуманітарними напрямками вважаю вкрай важливим підтримувати наших військових всіма можливими способами. Вдячний учасникам збору за згуртованість та вклад кожного на шляху до спільної Перемоги», – додав співголова Вадим Мороховський.

Серед учасників збору: «Зелений театр», ПАТ «Банк Восток», Банк «Південний», ГК «Alebor Group», CLIXAR, ПП Торгівельна фірма «Антошка», RISOIL S.A. in Ukraine, «Supramarine», БФ Хвиля'91, «TRANSMET UA», RIBAS HOTELS GROUP, Lexico Telecom LTD, група IT-компаній Netpeak Group (агентство digital-маркетингу Netpeak Ukraine), ECOFACTOR, ТОВ «Дім Медицини» ODREX, LLC TERMOPAL LTD, «UKRFERRY» LLC, ТОВ «АРІКОЛ», «VINFORT» LTD, ЖАН Niche Concept, Холдинг ЗАРС, БФ «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», Юридична фірма «Юрлайн», PROFI SHIPMANAGEMENT, Barshak investment, МIRATON, ресторанна компанія «The Fitz», ТОВ «Об`єкт-сервіс», Мережа металобаз Крафт, «Marine Container Service» LLC та Автомобільний дім «VOLKSWAGEN», а також Єгор Гребенніков, Костянтин Соболь, Юрій Дехтяр, Андрій Кузьменко, Олег Костюк.