Гурт Rage Against the Machine повідомили про розпад

Барабанщик Rage Against the Machine Бред Вілк повідомив фанатам групи, що тур возз'єднання "Public Service Announcement" не буде завершено, а сам гурт не продовжить діяльність у жодній формі. Відповідний допис музикант розмістив у себе на сторінці в Instagram.

"Я знаю, що багато людей чекають, коли ми оголосимо нові дати всіх скасованих шоу RATM. Я не хочу накручувати ні людей, не себе. Отже, хоча були певні розмови про те, що це може статися в майбутньому... Я хочу повідомити вам, що RATM (Тім, Зак, Том і я) більше не буде гастролювати або грати наживо. Мені шкода тих з вас, хто чекав, коли це станеться. Мені б дуже хотілося, щоб це було... Від щирого серця... Дякуємо кожному, хто коли-небудь підтримував нас.", - написав Бред Вілк.

Як відомо, це вже третє прощання для групи. Вони також заявляли про розпад у 2000 та 2011 роках.

Rage Against the Machine включені до Зали слави рок-н-ролу. Гурт двічі ставав лауреатом премії "Ґреммі": у номінаціях "Найкраще виконання у жанрі метал" (пісня "Tire Me") та "Найкраще виконання у жанрі хард-рок" (пісня "Guerrilla Radio"). Перший альбом гурту включений у "Список 500 найкращих альбомів усіх часів" за версією журналу "Rolling Stone".

