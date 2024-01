Китайський кіноринок демонструє впевнену динаміку відновлення, а загальні касові збори за 2023 рік перевищили ¥54,91 млрд (понад $7,75 млрд). Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Ця цифра нижча за рекордні показники 2019 і 2018 років, що перевищили ¥60 млрд, проте близька до рівня 2017 року, що робить її четвертими за величиною касовими зборами в історії китайського кінематографу.

Як свідчать дані, опубліковані Державним управлінням кінематографії КНР, за рік було продано майже 1,3 млрд квитків на кінопокази.

Вітчизняні фільми принесли до КНР понад ¥46 млрд касових зборів, що становить 83,77% від їх загального обсягу по країні.

У топ-10 касового чарту в КНР домінують вітчизняні фільми: перше місце посіла гостросюжетна комедія "Повноводна червона річка" ("Full River Red"), на другому та третьому місцях розташувалися відповідно фантастичний блокбастер "Блукаюча Земля 2" ("The Wandering Ear" та кримінальна драма "Ставок більше немає" ("No More Bets").

Професор Китайської академії мистецтв Чжі Фейна наголосила, що цього року якість вітчизняних фільмів помітно підвищилася, вони були присвячені традиційній китайській культурі та відображали реальне життя, емоційно впливаючи на глядачів.

Оцінюючи підсумки 2023 року, варто відзначити високі касові збори у ключові для кінопрокатників сезони, включаючи свято Весни (китайський Новий рік за місячним календарем) та літні канікули.

За минулий рік з'явилася велика кількість молодих китайських режисерів, акторів та сценаристів, які стали важливою силою, що сприяє зростанню індустрії.

На думку експертів, їхні роботи демонструють великі перспективи та потенціал.

Режисер Го Фань та його команда, які створили гучну франшизу "Блукаюча Земля" ("The Wandering Earth"), невпинно працюють над тим, щоб перенести китайську наукову фантастику на великий екран. Команда, що створила анімаційний фільм "Чан'ань" ("Chang An"), постаралася розповісти про життя "безсмертного поета" Лі Бо за часів династії Тан (618-907). У бойовику "Народжені літати" ("Born to Fly") драматично показано, як елітні пілоти Китаю випробовують нові винищувачі.

"Історії розказані у доступній та енергійній манері", – прокоментував один із інтернет-користувачів.

"Я з нетерпінням чекаю продовження "Блукаючої Землі", – написав інший відвідувач соцмереж.

Будучи засобом культурного обміну, кіноіндустрія грає найважливішу роль розвитку контактів та взаємного навчання між різними цивілізаціями.

За минулий рік імпортні блокбастери різних жанрів збагатили китайський кіноринок, а низка вітчизняних фільмів, що "вийшли у світ", вразили іноземну публіку чарівністю китайської культури.

У різних країнах на великі екрани вийшли фантастичний блокбастер "Блукаюча Земля 2" та міфологічна епопея "Підвищення в ранг духів: Королівство штормів" ("Creation of the Gods I: Kingdom of Storms").

Вітчизняні фільми КНР, такі як "Прихований меч" ("Hidden Blade"), "Єдиний і неповторний" ("One and Only") і "Загублені в зірках" ("Lost in the Stars") також були представлені на екранах зарубіжних кінотеатрів.

У 2023 році КНР провела фестивалі та виставки китайського кіно в таких країнах, як Кенія, ПАР та Нігерія, що дозволило іноземним кінематографістам глибше зрозуміти китайські фільми.

Крім цього, минулого року в КНР було засновано премію "Золота панда", яка присуджується різним світовим кінодіячам за досягнення в галузі художнього кінематографу, телебачення, документального кіно та анімації, демонструючи зусилля щодо розширення кінематографічних обмінів між Китаєм та рештою світу.