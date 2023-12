В ніч на 31 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – країна-агресорка РФ. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що всього було зафіксовано 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами "С-300".

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил було знищено 21 "шахед" ворога.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, протягом минулої доби, 9 березня, Збройні сили України знищили ще 960 російських окупантів, 8 танків і 30 артилерійських систем.

Також повідомлялося про те, що у суботу, 30 грудня, російські війська здійснили 11 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Херсонщини, але Сили оборони утримують зайняті позиції.