Про це йдеться у її дописі в Twitter.

"Минулого вечора росіяни по-варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", – написала Бріджит Брінк.

Last night, Russians brutally shelled the Kherson railway station as over 100 civilians were trying to evacuate after enduring hours of attacks. It is another reminder when most people are at home marking the holidays with family, Russia’s barbaric attacks continue in Ukraine. pic.twitter.com/1RRZSC2nOd