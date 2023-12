Просвітницьке шоу про криптовалюти та блокчейн ВуНі, засновником якого є CEO компанії WhiteBIT Володимир Носов, стало переможцем премії Davos Communications Awards 2023 у номінації “Комунікації в епоху крипто”. Переможців оголосили під час церемонії нагородження 12 грудня 2023 року.

ByHI – це YouTube-шоу, засновником та ведучим якого є Володимир Носов, засновник і CEO однієї з найбільших криптовалютних бірж в Європі WhiteBIT. Раніше проєкт мав назву Gagarin Show, але з вересня 2022 року його нова назва – ВухоНІС (скорочено – ВуНі). У випусках ведучі Володимир Носов і Гліб Ушаков у розважальному форматі знайомлять глядачів з усіма нюансами сфери крипти та блокчейну. Аудиторія шоу – як досвідчені криптани, так і ті, хто лише знайомиться з простором Web3.

“Ми створили перший у своєму роді проєкт, який в результаті став найкращим. Надзвичайно пишаюся командою, яка протягом чотирьох років, попри ковід, війну, все ж задає рівень. Ми вкотре довели, що про крипту та блокчейн можна розповідати цікаво і з гумором. Вдячні нашим глядачам за прихильність і відданість протягом років. Дякую, що ви, як і ми, вірите в розвиток сфери крипти в Україні”, – заявив Володимир Носов.

Цьогоріч найбільше нагород Davos Communications Awards 2023 отримали українські та бразильські спеціалісти у сфері комунікацій. Серед представників України переможцями стали: Київська міська рада (здобула золото в категорії Digital Agency of the Year); Нова Пошта (отримала золото в номінації Best Public Relations Campaign); DTEK Renewable (став переможцем у номінації Best Use of Brand). За відмінну комунікаційну відповідь на повномасштабне вторгнення росії відзначили одразу трьох представників з України: Київську міську раду (золото), Нову Пошту (срібло) та Ukrainian PR Army (бронза). Загалом українські компанії здобули першість у п’яти із 28 загальних номінацій.

Davos Communications Awards 2023 – премія, започаткована World Communications Forum Association. Нею щороку відзначають найкращі проєкти фахівців зі зв’язків з громадськістю та комунікацій з усього світу.