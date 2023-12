Масштабний зимовий розпродаж розпочався в Steam 21 грудня о 20:00 за київським часом. У його рамках у цифровому магазині з'явилися знижки на тисячі ігор, зокрема від провідних видавців.

Приклади знижок на відомі тайтли:

🎮 Baldurs Gate 3 – знижка 10%;

🎮 Forza Horizon 5 – 50%;

🎮 Cyberpunk 2077 – 50%;

🎮 Sekiro: Shadows Die Twice – 50%;

🎮 The Last of Us. Part 1 – 33%;

🎮 FC 24 – 60%;

🎮 Hogwarts Legacy – 50%;

🎮 Diablo IV – 40%;

🎮 Lies of P – 20%.

Акція триватиме до 4 січня 2024 року.

Як повідомлялось раніше, в PlayStation Store розпочався різдвяний розпродаж. Там знижки сягають 75%.