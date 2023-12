Станом на листопад 2023 року обсяг продажів ринку відеоігор становив 184 мільярди доларів, що на 0,6% більше, ніж роком раніше. Про це свідчить статистика аналітичних компаній Newzoo, Sensor Tower, GfK і Circana, а також видання Famitsu, повідомляє Games Industry.

З загального обсягу продажів на частку мобільних ігор припало 49%, на консольні ігри - 29%, на комп'ютерні ігри - 21%, а на браузерні ПК-ігри - 1%.

Виторг від продажу цифрових ігор склала 174,5 мільярда доларів, що на 0,8% більше порівняно з попереднім роком. Виторг від фізичних видань - 9,5 мільярда доларів, що на 3,8% менше, ніж роком раніше.

На частку цифрових видань припало 95% від усіх продажів ігор. На ПК цей показник склав 99%, а на консолях - 83%.

Що стосується конкретних ігор, то Hogwarts Legacy від Avalanche Software, події якої відбуваються у світі Гаррі Поттера, стала найбільш продаваною грою в США і Великій Британії. В Японії лідером стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Також 2023 рік в індустрії відзначився зростанням уваги медіа до неї. До п'ятірки ігор із найбільшою кількістю згадувань у ЗМІ також увійшли Diablo IV - 51 363, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 39 330, Fortnite - 28 503 і Cyberpunk 2077 - 25 853.

Серед ігрових підрозділів і компаній лідером за кількістю згадок у ЗМІ стала Xbox - 308 834 статей. На другій сходинці розташувалася PlayStation - 268 085, а на третій Nintendo - 244 424.

Fortnite стала найпопулярнішою грою в TikTok. Відео з нею набрали 2,9 мільярда переглядів. На другому місці розташувалася Grand Theft Auto V - 2,8 мільярда, а на третьому Roblox - 1,8 мільярда.