Ігрова консоль PlayStation 5 від Sony перейшла відмітку у 50 мільйонів проданих одиниць і готується перевершити рекорд консолі попереднього покоління PS4. А той же час, у головного конкурента PlayStation – консолі Xbox від Microsoft – ситуація з проданим накладом куди скромніша, повідомляє IGN.

Sony поставила амбітну мету продати 25 мільйонів консолей PS5 у поточному фінансовому році, що закінчується 31 березня 2024 року. Якщо вона впорається з цим, це буде найбільша кількість консолей, які Sony коли-небудь змінювала за один фінансовий рік.

"Враховуючи імпульс, який ми мали в листопаді, і багато з того, що ми бачимо в грудні, загалом ми почуваємося дуже добре щодо продажів в цілому. Я думаю, що у нас буде рекордний рік", - заявив ЗМІ старший віцепрезидент з глобального маркетингу, продажів і бізнес-операцій Sony Interactive Entertainment Ерік Лемпель.

Також Лемпел сказав, що PS5 зараз знаходиться на шляху до того, щоб перевершити успіх PS4, продажі якої склали 117 мільйонів одиниць з моменту виходу на ринок у 2013 році. "Попит на PS5 цього року був величезним... Імпульс зараз сильний, і він триває", - зазначив Лемпед, додавши, що продажі PS5 досягли 50 мільйонів 9 грудня, через 161 тиждень після запуску в листопаді 2020 року, тоді як продажі PS4 досягли позначки в 50 мільйонів через 160 тижнів після запуску.

Що ж стосується ігрової консолі Xbox, то Microsoft не оголошувала про продажі Xbox Series X і S протягом багатьох років. Керівники Microsoft наполягають на тому, що продажі консолей не дають точної картини загального стану бізнесу Xbox, який охоплює ПК, мобільні пристрої, потокове передавання та підписку Game Pass.

Financial Times наводить аналіз котирувань Ampere, який показує, що продажі PS5 зросли приблизно на 65% до 22,5 мільйона одиниць цього року, тоді як продажі Xbox впали приблизно на 15% до 7,6 мільйона. Це означає, що PS5 перевершила продажі Xbox Series X і S майже в три до одного. Тим часом продажі майже семирічної Nintendo Switch впали на 18% до 16,4 мільйона у 2023 році. Очікується, що Nintendo випустить свою оновлену консоль наступного покоління наступного року.

Цього року Microsoft зміцнила свої ігрові статки після того, як купила Activision Blizzard за $69 мільярдів доларів. Це означає, що такі ігри, як Call of Duty, World of Warcraft і мобільний хіт Candy Crush Saga, тепер належать до бренду Xbox. Очікується, що Microsoft почне запускати ігри Activision Blizzard у Game Pass у 2024 році, і, схоже, майбутні ігри Call of Duty вийдуть у службі підписки з першого дня.

Корпорація Microsoft також планує створити власний магазин додатків, намагаючись поглинути Apple і Google.