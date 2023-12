Про це повідомляє Reuters.

Так, Джо Байден і перша леді Джилл Байден щойно покинули передвиборчий штаб, коли сталося зіткнення. За словами свідка, вони не постраждали внаслідок інциденту.

Подружжя Байденів вийшло зі штабу "Байден-Харріс 2024" у Вілмінгтоні (штат Делавер) о 20:07 після вечері з членами його передвиборчої команди на момент інциденту, згідно з повідомленням прес-пулу Білого дому.

За мить після того, як Байден відповів на запитання журналіста, сріблястий седан з номерами штату Делавер врізався у позашляховик, який охороняв кортеж президента на перехресті навпроти входу до передвиборчого штабу, йдеться у повідомленні пресслужби.

BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX