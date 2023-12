Сьогодні, 15 грудня, у додатку "Дія" розпочалося голосування за 11-го фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024, що є одним із цьогорічних нововведень.

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, в опитуванні, яке триватиме до 21 грудня, можуть брати участь усі охочі віком від 14 років. Для цього треба:

зайти в додаток "Дія";

в розділі "Послуги" обрати "Опитування";

віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток.

При цьому голосувати за обраного учасника можна лише один раз, а змінити свій вибір неможливо.

Серед претендентів на місце 11-го фіналіста Національного відбору ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHÉPA, STASYA, SWOIIA ​​— Little Angels, TESLENKO — Lights go up.

Якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент.

Імена всіх фіналістів буде оголошено до 29 грудня. Сам фінал відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.

Нагадаємо, у листопаді з'явився список фіналістів національного відбору на участь у "Євробаченні" 2024 року.

Як повідомляли Українські Новини, Євробачення у 2024 році відбудеться у Мальме. Це третє за величиною місто Швеції на півдні країни.