Юбісофт готує нову гру з серії Might & Magic, яка матиме назву Fates

Might and Magic Fates. Фото: Kurakasis

Один з найвідоміших розробників відеоігор у світі, французька компанія Ubisoft готується до релізу неанонсованої гри серії Might and Magic.

Користувач X (Twitter) Kurakasis помітив, що Ubisoft придбала доменні імена mightandmagicfates.com та might-and-magic-fates.com.

Враховуючи той факт, що раніше Ubisoft Shanghai виклала список вакансій, з якого стало відомо, що шанхайське відділення компанії розробляє нову "ААА-гру Might & Magic", то можна припустити, що наступна гра у серії Might & Magic отримає назву Fates.

Також відомо, що на цей проєкт студія шукала фахівця, який має досвід розробки ігор з відкритим світом, тож Fates має стати RPG у відкритому світі.

Остання пронумерована частина серії, Might & Magic X: Legacy, вийшла 2014 році для ПК. Це була перша основна гра Might & Magic за 12 років. Між релізами Might & Magic X та Fates також пройде мінімум 10 років.

