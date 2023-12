Новорічний настрій легко створити за допомогою святкових пісень. Вони настільки міцно асоціюються зі щасливими святами та дивами, що автоматично налаштовують на позитив.

Українські Новини склали добірку із найпопулярніших новорічних пісень.

Happy New Year

Безсмертний шедевр гурту Abba — це те, що першим спадає на думку. Ця пісня — це буквально втілення нового року.

We Wish You a Merry Christmas

Це новорічна американська колядка, яку співають у церкових хорах, на площах чи в торгівельних центрах.

Let it snow

Спокійна і трохи замріяна пісня, яка асоціюється із зимовою ніччю та передчуттям свята. Її автором є Dean Martin. Перша пісня, яка спадає на думку, коли згадуєш про зиму.

Last Christmas

Хіт британського дуету Wham з'явилася на світ у 1984 році та з того часу не полишає передноворічні музичні чарти.

All I Want For Christmas Is You

У співачки Мерайї Кері є цілий альбом з новорічними піснями, а ця пісня — чи не найвідоміша з них.

Jingle Bells Rock

Композиція, яка звучить скрізь перед Новим роком та Різдвом — в рекламі, на радіо чи в торгівельних центрах. Легкий мотив можна наспівувати в машині чи на святі з друзями.

Thank God It’s Christmas

Пісня легендарного гурту Queen свого часу не отримала ані кліпу, а ні розкрутки на телебаченні. Зате не стало надто впізнаваною та заїждженою. Від цього зараз вона звучить новою та свіжою.

Snowman

Мабуть, найбільш незвична композиція в цій добірці. Мерайя Кері створила незвичну для Нового року новорічну пісню, яка прекрасно передає святковий настрій і трохи змушує вірити в диво.

Silver Bells

Творіння композитора Джей Лівінгстона і поета Рея Еванса з'явилося на світ у 1951 році. Вона про романтичне Різдво у місті.

Щедрик

Мелодія, написана Миколою Леонтовичем стала втіленням Різдва по всьому світу. У англомовному світі колядку більше знають як Carol of the Bells.

