Про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє ABC News.

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів для Міністерства оборони України. І вони надійдуть швидко", – сказав він.

BREAKING: Pres. Biden says he "just signed another $200 million drawdown for the Dept. of Defense for Ukraine, and that'll be coming quickly." https://t.co/3wrMYGN76G pic.twitter.com/4drVEZoKZN