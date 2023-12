Про це повідомило аргентинське видання Buenos Aires Herald.

"Лібертаріанський економіст Хав’єр Мілей став президентом Аргентини об 11:57 ранку в неділю на церемонії в переповненому конгресі", — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що інавгурація Мілея відкриває еру правого економічного лібералізму, який різко контрастує з перонізмом і перерозподільчою політикою президента Альберто Фернандеса, який йде.

Присягу глави аргентинської держави Мілей склав під скандування "Лібертад! Лібертад!".

Попередній президент Аргентини Фернандес надів йому на плечі президентський пояс і вручив президентський посох — символи влади країни.

Мілей порушив традицію, виголосивши свою інавгураційну промову на сходах Конгресу Аргентини, а не в залі засідань. У своїй промові, в якій змішалися посилання на історію та економічну теорію з характерними для нього хриплими вигуками, він заявив, що Аргентина прийняла ідеї свободи та готується до змін.

Javier Milei addressed the assembled crowds from the steps of Congress



"For gradualism, you need financing, and unfortunately I have to say this again: there is no money," said the president.