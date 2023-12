Про це пресслужба компанії "Укрзалізниця" повідомила у неділю, 10 грудня.

У компанії розповіли, що Київ та Варшава погодили всі питання перевезення вантажівок за допомогою залізничного транспорту.

Планується, що такі перевезення здійснюватимуться регулярно за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща).

Після прибуття до пункту призначення вантажівки продовжать рух автомобільними шляхами.

В "Укрзалізниці" подякували Київському відділенню Асоціації автомобільних перевізників України, представники яких змогли вмовити перевізників відправити вантажі залізницею.

Також компанія подякувала Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за забезпечення безпеки поїзда.

Компанія також показала відео процесу розвантаження поїзда, який доправив вантажні автомобілі до Польщі.

🚊🚚 A batch of trucks arrived in Poland by rail. The Ukrainian and Polish sides have agreed on all issues regarding transportation and customs and border procedures 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/mAN9etyiCz