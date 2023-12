Відповідний ролик британське військове відомство опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити це місто та весь Донбас всього за 10-14 днів. Замість цього внаслідок останніх штурмів кількість російських втрат зросла на 90%", — йдеться в повідомленні.

На відео видно наслідки численних артилерійських обстрілів та авіаційних бомбардувань міста.

На кадрах раз у раз видно зруйновані багатоповерхові будівлі та воронки від вибухів авіабомб.

Також на відео можна побачити російський танк, що впав із мосту через річку.

Судячи з рослинності, відео було зроблено близько місяця тому або більше.

This is Avdiivka.



In 2022, Russia planned to seize the town, and the entire Donbas, in just 10-14 days.



Instead, recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦