На стрімінговому сервісі Spotify пісню Тома Петті з трейлера GTA 6 стали слухати на 36 979 відсотків частіше після публікації анонсу гри. Про це повідомляє IGN з посиланням на дані компанії

У трейлері GTA 6 використовується пісня Тома Петті «Love is a Long Road», яка була написана ще у 1989 році й вийшла на альбомі «Full Moon River».

В Spotify заявив, що стріми «Love is a Long Road» різко зросли після випуску трейлера гри GTA 6 на колосальні 36 979% порівняно з цим часом минулого тижня. На момент 7 грудня 2023 року пісня має понад 11,3 мільйона прослуховувань на Spotify.

На YouTube композицію також стали слухати набагато частіше. На цю мить, кількість прослуховувань пісні на офіційному каналі Tom Petty & The Heartbreakers зросла до двох мільйонів.

Фанати гри намагаються вгадати, чи має відношення пісня до сюжету гри, чи то просто гарний саундтрек. Початковий текст пісні включає рядки: «Була дівчина, яку я знав, вона сказала, що піклується про мене, вона намагалася зробити мій світ таким, яким, на її думку, він повинен бути». Головною героїнею GTA 6 є Люсія, персонаж, про якого мало відомо, але це перша жінка, яка зіграла головну роль у франшизі.

Том Петті - рок-музикант, найбільш відомий за піснями «Free Fallin'», «I Won't Back Down», «Runnin' Down A Dream» і «Wildflowers». У складі колективу Tom Petty and the Heartbreakers він удостоївся безлічі музичних нагород, включно з «Ґреммі» і премією Billboard Music Awards. У 1999 році гурт отримав зірку на алеї слави Голлівуду, а у 2002-му його ввели в Зал слави рок-н-ролу.

Петті помер 2017 року внаслідок зупинки серця. Музиканту було 66 років.

Як повідомлялось раніше, у дебютному трейлері GTA VI гравці знайшли масу посилань на людей та події, які відбувалися в реальному житті.