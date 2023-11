Трансляцію поєдинку можна було дивитися онлайн.

Підопічні Сергія Реброва не реалізували жодного шансу забити гол, але при цьому не дозволили підопічним Лучіано Спалетті реалізувати свої моменти. Гра завершилась з рахунком 0:0.

В доданий час Михайло Мудрик упав у штрафному суперника, проте рефері так і не призначив пенальті. І хоча штурм італійських воріт тривав до останньої секунди матчу, розмочити рахунок так і не вдалося.

Отже, Україна та Італія набирають однакову кількість очок — 14. Проте "Скуадра адзурра" має кращі додаткові показники та виходить з групи разом з Англією, яка здобула 20 очок. Україна залишається на третьому місці, проте не втрачає шанси на "Євро-2024". Для цього потрібно пройти плей-офф дивізіону B Ліги націй.

У плей-офф потраплять 4 кращі команди з тих, хто напряму не пройшли на чемпіонат у Німеччині. З них далі пройде одна. Проте чи потрапить Україна в цю групу — буде відомо за результатами інших поєдинків.

EURO 2024 - Play-offs



- Poland are first nation that secured place in Path A, and they can be placed in positions 1-3



- Poland will host Estonia if both Wales and Ukraine end up in the Play-offs



- Poland will play away at Italy if both Italy and Croatia end up in the Play-offs pic.twitter.com/vmZRXbu6Yi