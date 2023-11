Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил НАТО в соцмережі X (Twitter).

"Вчора винищувачі F-35 були підняті в повітря з Евена, Норвегія, через російські літаки, які пролетіли близько до повітряного простору членів Альянсу НАТО.

Норвезькі винищувачі 5-го покоління виявили два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 і два Іл-78. Російські літаки повернулися до Росії невдовзі після зустрічі з F-35", – йдеться в повідомленні.

🇳🇴 F-35 scrambled yesterday from Evenes, Norway due to Russian aircraft 🇷🇺 flying close to #NATO Allied airspace



The 🇳🇴 5th Gen fighters identified 2 Tu-160 Bombers, 2 MiG-31 & 2 Il-78 Midas. The 🇷🇺 Aircraft returned to Russia shorty after meeting the F-35s#SecuringTheSkies pic.twitter.com/dIWlnMveI2