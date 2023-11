Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Велкиої Британії, опублікованому в соцмережі X (Twitter).

"З наближенням зими свідчення очевидців з дислокованих в Україні російських військ вказують на те, що одвічна боротьба солдата зі стихією залишається головною турботою для російської армії", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що й листопада 2023 року російські солдати, які нещодавно повернулися додому, виступаючи на військовій конференції "Огаковські читання" в Москві, розповіли, що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль.

"Підтримання гідного рівня особистого комфорту та належного адміністрування на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії. Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано забезпечують дотримання елементарних правил польового адміністрування", – зазначається в огляді.

У відомстві припускають, що це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою.

