Про це у своєму акаунті в соціальній мережі Х (раніше Twitter) повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік.

OSINT-аналітик проаналізував супутниковий знімок аеропорту, зроблений 29 жовтня, та порівняв його із зображенням від 29 вересня.

На свіжому знімку видно повну відсутність гелікоптерів росіян в аеропорту Бердянська.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm