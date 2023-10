Про це повідомляє видання RTL/ntv.

"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих", — сказала Рікарда Лук, мати дівчини.

За словами матері, забрати тіло дівчини із Сектору Гази поки не вдалося. Проте військові знайшли частину черепної кістки, з якої взяли зразок ДНК. Так вдалося з'ясувати, що дівчину вбили пострілом в голову під час нападу на музичний фестиваль в Ізраїлі.

Офіційного підтвердження смерті Шані Лук від МЗС Німеччини не було.

Нагадаємо, про вбивство 22-річна Шані Лук стало відомо після нападу бойовиків ХАМАС на фестиваль в пустелі Негев. В інтернеті поширили нерухоме тіло жінки, яку впізнали за татуюваннями. ЇЇ кінцівки були вигнуті під неприроднім кутом, а обличчя не було видно.

Спочатку сім'я Шані Лук припускала, що жінка була серйозно поранена, але жива і перебувала в лікарні в секторі Гази.

Шані Лук мала німецьке та ізраїльське громадянство.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx