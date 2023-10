Вночі 29 жовтня російські окупанти атакували Україну п’ятьма ударними БпЛА типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Пуски "Шахедів" було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - країна-агресорка РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області РФ).

Ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed-136. Тепер їхній турбореактивний двигун, ймовірно, не гудітиме як мопед. Однак наразі невідомо, чи залітали вже такі "безшумні" безпілотники у повітряний простір України.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти модернізували дрони "Ланцет", збільшивши їхню дальність польоту майже вдвічі.

Водночас у серпні міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров оголосив про створення в Україні аналога дрона "Ланцет".