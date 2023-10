"Війська Армії оборони Ізраїлю "активно діють" на всіх фронтах, щоб досягти своїх цілей у війні з ХАМАС, і продовжуватимуть завдавати ударів по місту Газа та закликатимуть мирних жителів евакуюватися на південь", - заявив речник ЦАХАЛу.

В мережі заявилися кадри вибухів у Газі.

Hello world, this is Banan's husband, Bahaa! I'm in Kuwait. My family is in Gaza, Banan, and SARAH!

For two hours, I have had no connection from Gaza, from anyone from #GAZA!

Two million people are being wiped out! pic.twitter.com/Q7o4lQjR2D