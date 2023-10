Начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов ледь не загинув унаслідок операції українських спецслужб під час візиту на тимчасово окуповану територію України.

Про це йдеться в повідомленнях американських видань The Washington Post та The New York Times.

The Washington Post пише, що Служба безпеки України (СБУ) раніше отримала інформацію про кілька важливих військових об’єктів російських військ.

Удари по них дали змогу ліквідувати кількох російських генералів.

Джерела видання стверджують, що внаслідок однієї з таких атак ледь не загинув начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасимов.

За інформацією The New York Times, російські генерали були змушені розташовуватися близько до лінії фронту через значне зниження морального духу солдатів.

Це і стало причиною загибелі кількох високопоставлених офіцерів ЗС РФ, які потрапляли під українські удари, перебуваючи недалеко від лінії фронту.

Видання пише, що у квітні 2022 року передову вирішив відвідати Герасимов, про що дізналася американська розвідка.

При цьому Вашингтон не став надавати Україні інформацію про це, оскільки побоювався, що вбивство Герасимова може призвести до початку конфлікту між США та Росією.

Однак українським спецслужбам вдалося самостійно дізнатися про поїздку Герасимова на передову.

США просили Україну не здійснювати атаку на керівника російського Генштабу, але українська сторона пізніше повідомила, що здійснила її.

Тоді нібито загинули десятки російських солдатів і офіцерів, але Герасимов не постраждав та зміг повернутися на територію РФ.

Зазначається, що після цієї атаки російські воєначальники різко скоротили частоту візитів до лінії фронту.

Як писали Українські Новини, у лютому 2023 року в розвідці Японії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 20 генералів.

Водночас у серпні 2022 року в британській розвідці повідомили про загибель щонайменше 10 генералів армії РФ на війні в Україні, ще щонайменше шістьох — звільнили через невдачі на фронті.