"Ще одне відео, зняте за кілька секунд до вчорашнього нічного ракетного обстрілу Харківського депо Нової пошти. Ще один доказ того, що це цивільний об'єкт. Інфраструктура, життєво важлива для цивільного населення. Росія – терористична держава, і про це повинен знати весь світ!" – йдеться в повідомленні.

Another video recorded a few seconds before the last night's missile attack on the Kharkiv Nova Post depot.

Another proof that this is a civilian object. The infrastructure that is vital to civilians.#RussiaIsATerroristState and the whole world should know it! pic.twitter.com/2WxyYsPFsC