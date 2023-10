Про це йдеться у X (Twitter) Грети Тунберг.

"Тиждень 270. Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", – йдеться в повідомленні.

Реакція користувачів під підписом Тунберг розділилися. Зокрема, частина користувачів висловила подяку за підтримку Палестини, водночас із тим у коментарях нагадують, що активістка "забула згадати, що ХАМАС убив, зґвалтував і обезголовив 1500 ізраїльтян".

Користувачі висловили розчарування та обурення публікацією, яку трактують як "підтримку ХАМАСу", а також наводять факти злочинів, скоєних бойовиками.

Користувачі обурюються й тому, що серед знаків на опублікованому фото немає заклику звільнити заручників, яких захопили бойовики ХАМАС, і при цьому є знак про "кліматичну справедливість".

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

