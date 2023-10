Про це заявило Міністерство охорони здоров'я ХАМАС.

За словами Міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, ввечері 17 жовтня заявило по влучанні снаряду по лікарні, переповненої пораненими. Там могло загинути щонайменше 500 людей. Розбір завалів ще триває, тому остаточна кількість загиблих невідома.

В Ізраїлі ЦАХАЛ заявив, що ракета могла бути запущеною угрупуванням "Ісламський Джихад". За іншою інформацією з ізраїльського боку, ракету могло невдало запустити саме угрупування ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt