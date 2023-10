Про це повідомив веб-портал Defence Express.

Один з відеозаписів, що був оприлюднений у мережі Інтернет, дійсно виглядає доволі схоже на застосування лазерної зброї, однак офіційно Ізраїль повідомив, що поки не застосовував Iron Beam.

#BREAKING This footage is rumored to be the first operational use of Israel’s Iron Beam laser missile defense system, working against Hamas rocket. pic.twitter.com/jKqZs8spPQ