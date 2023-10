Про це репортер CNN Наташа Бертранд повідомила з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна.

За її словами, Остін заявив про намір США зміцнити свої позиції в регіоні на тлі нападу руху ХАМАС на Ізраїль.

Глава Пентагону доручив перекинути авіаносець Джеральд Р. Форд разом з авіаносною групою в східну частину Середземного моря.

Secretary of Defense Austin announces DoD will strenghten its posture in the region, near Israel: "I have directed the movement of the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to the Eastern Mediterranean."



