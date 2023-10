Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у Twitter (X).

Так, в огляді нагадали про заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова від 3 жовтня, що російські війська розбудовують свою лінію оборони в районі Оріхова. Зазначалося, що в Новопокровці будують складні підземні двоповерхові бункери з тунелями та траншеями.

"У Токмаку будували додаткові оборонні укріплення та заливали бетоном траншеї. Російські офіцери також почали евакуювати свої родини з Токмака. Укріплення спостерігалися на південних підступах до Роботиного, напрямку, на якому українські війська проводять наступальні дії", – вказується в огляді.

У відомстві зазначається, що бункери нададуть додатковий захист російським солдатам і офіцерському складу від важкої української артилерії та атак безпілотних літальних апаратів. А бетон, ймовірно, зміцнить системи траншей перед потенційно вологими та брудними умовами в найближчі тижні.

"Ці укріплення та евакуація, ймовірно, відображають стурбованість Росії подальшим українським проривом", – підсумовується в повідомленні.

