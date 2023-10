Сили територіальної оборони ЗСУ це наймолодший і один із найчисельніших родів військ у Збройних Силах України. Переважна більшість його бійців – це колишні цивільні, що 24 лютого пішли добровольцями захищати свої сім’ї та міста від російської фашистської агресії.

З початком війни Росії проти України до лав ТрО ЗСУ разом із людьми військового фаху – танкістами, артилеристами, ракетниками і саперами до війська прийшли журналісти і оператори, актори і режисери, які вбачали свій громадянський обов’язок в тому, щоб щодня розповідати Україні та світові про війну в нашій країні.

«Саме з цих фахівців почалось формування спеціального і унікального підрозділу Служби зв’язків з громадськістю Командування Сил ТрО ЗСУ – ТРО Медіа. Його кістяк складали режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Олексій Трітенко, Сергій Коршиков, Олесь Каціон, Дмитро Оцупок, журналісти Георгій Спасокукоцький, Іван Абрамов, до яких згодом долучилося багато інших фахівців».

Про це в коментарі порталу Prompolitinform розповідає начальник Служби зв’язків з громадськістю Командування Сил ТрО ЗСУ полковник Олексій Дмитрашківський, який і був автором ідеї створення ТРО Медіа.

За час своєї служби військовослужбовці ТРО Медіа відзняли тисячі сюжетів та десятки тисяч світлин, які фіксують кожен злочин російських окупаційних військ в Україні і кадри героїчного спротиву українського народу та Сил оборони України. До прикладу скажу, що лише за липень 2023 року фахівцями підрозділу було відзнято і змонтовано більше 120 сюжетів з передової.

Для історії зазначу, що перша згадка про цей підрозділ з’явилась в ЗМІ та соцмережах 5 грудня 2022 року, хоча й до цього часу вже велась робота окремими групами за своїми напрямками.

В мистецькому арсеналі ТРО Медіа проєкти різного калібру: художні стрічки і документальні фільми, телевізійні репортажі та фото з «нуля», освітні проєкти, благодійні заходи у партнерстві з волонтерами.

Широкому загалу найбільш відомі художній фільм «Мирний-21» режисера Ахтема Сеітаблаєва та документальна стрічка «По той бік миру» про злочини та звірства російських військ у Бучі, Бородянці і Гостомелі.

– Основною метою фільму було засвідчити всьому світові воєнні злочини, що відбувалися під час окупації на території Бучанського району Київської області, та показати наслідки, що приніс із собою «русскій мір» на українську землю, – говорить режисер фільму полковник Олексій Дмитрашківський.

Фільм було перекладено англійською, болгарською, чеською та словацькою мовами. В США ця стрічка лише за перші декілька днів набрала у соціальній мережі понад 600 тисяч переглядів.

Окрім історичного та емоційного аспекту фільм має і важливу юридичну складову. Документування подій та свідчень очевидців, зібрані під час знімання цього фільму передані комісії, яка збирає докази російської агресії в Україні і будуть долучені у доказову базу і направлені до Міжнародного військового трибуналу.

Крім цієї стрічки менше ніж за рік ТРО Медіа створили цикл документальних фільмів «Готові до спротиву» про формування 114-ї, 107-ї та 105-ї бригад ТРО ЗСУ.

Відома ТРО Медіа ще й власними фотовиставками, організацією роботи на передовій іноземних журналістів, програмами для міжнародної аудиторії, зокрема такими як UKRAINE/INSIDE, UKRAINE IN THE KNOW, а також аналітично інформаційними програмами, одну з яких веде відомий політолог Олександр Мусієнко.

Втім, перш за все ТРО Медіа це оперативна і перевірена інформація з передової, збір якої забезпечують мобільні знімальні групи на основних напрямках ліній бойового зіткнення.