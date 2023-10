Китайські дослідники виявили новий вид панголінів, ґрунтуючись на геномних даних, отриманих із луски панголінів. Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Новий вид панголінів отримав назву Manis mysteria або Asian mysterious pangolin. Зазначається, що відколи дослідники виявили останнього виду панголінів – філіппінського панголіна, минуло понад 100 років.

Відомо, що панголини є одними з найпоширеніших диких ссавців у світі, які нелегально торгуються. До відкриття цього нового виду було відомо всього вісім видів, всі вони були занесені до Червоного списку видів Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), що зникають, а три з них відносяться до категорії "які знаходяться під критичною загрозою зникнення".

"Новий вид був виявлений у ході молекулярної видової ідентифікації контрабандних лусок панголінів, вилучених у китайській провінції Юньнань та САР Сянган, коли було виявлено новий мітохондріальний гаплотип", – повідомив науковий співробітник Юньнаньського університету Юй Лі, який брав участь у спільному дослідженні.

Результати дослідження нещодавно були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.