У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - країна-агресорка РФ). Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього було зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, було знищено 16 "шахедів".

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.