У Китаї введено в експлуатацію високошвидкісну залізницю через море, швидкість руху поїздів якою досягає нового максимуму у своєму сигменті. Вона з'єднує міста Фучжоу та Сямень (провінція Фуцзянь, Східний Китай) на західному березі Тайванської протоки. Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

З міста Фучжоу, адміністративного центру провінції Фуцзянь, вирушив швидкісний потяг "Фусін", що ознаменувало відкриття руху по лінії ВШЗ Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу завдовжки 277 км. Максимальна швидкість руху на ній становить 350 км/год.

За повідомленням корпорації China State Railway Group Co., Ltd, це перша в Китаї високошвидкісна залізниця через море, проектна швидкість руху поїздів сягає 350 км/год.

Ця залізнична лінія зі станціями у містах Фучжоу, Путянь, Цюаньчжоу, Сямень та Чжанчжоу є новим великим інфраструктурним проектом, спрямованим на сприяння взаємопов'язаності в провінції Фуцзянь, де протягом тривалого часу вибір та ефективність транспорту обмежувалися гірським рельєфом.

Нова залізниця скоротила час у дорозі між містами Фучжоу та Сямень, який є економічним центром та гарячим туристичним напрямком провінції, менш ніж до години. Найшвидша поїздка раніше займала близько 1 години 20 хвилин.

З залізниці відкривається захоплюючий краєвид на море, оскільки 19,9 км її ділянки прокладено над морем. Вона перетинає три прибережні затоки – затоку Цюаньчжоувань, затоку Мейчжоувань та затоку Аньхайвань – мостами, які, за словами інженерів, було надзвичайно складно побудувати.

"У ході будівництва цієї залізничної лінії виникли майже всі проблеми, з якими стикалися при здійсненні попередніх проектів ВШЗ", – зазначив Лі Пінчжо, керівник проекту компанії China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ltd., яка займалася проектуванням цієї залізниці.

"При зведенні трьох мостів були успішно подолані труднощі, пов'язані з сильними вітрами, високими хвилями, глибоководдям та корозійністю морського середовища", – сказав Лі Пінчжо, додавши, що "була зміцнена сейсмоміцність залізниці, оскільки вона проходить через район із високим сейсмічним ризиком".

Ця залізниця є останнім важливим доповненням до розгалуженої мережі високошвидкісних залізниць Китаю. До кінця 2022 року Китай мав 42 тис км діючих ВШЗ, займаючи перше місце за цим показником у світі, а довжина високошвидкісних залізниць, на яких поїзди регулярно курсують зі швидкістю 350 км/год, станом на червень 2022 року наблизилася до 3 200 км.