Літак Іл-76 приземлився в аеропорту Гао 23 вересня, вилетів на високій швидкості зі злітно-посадкової смуги, після чого прозвучав вибух та почалася пожежа.

"У Малі в результаті аварії військового літака загинули малійські солдати та бойовики ПВК "Вагнер". Літак Іл-76 російського виробництва розбився вранці в суботу, 23 вересня, під час посадки в аеропорту міста Гао, викотившись за межі злітно-посадкової смуги, повідомили в місії ООН у Малі. За словами представника аеропорту, літак був перевантажений", - пише DW.

Група аналітиків безпеки польотів JACDEC опублікувала відеозапис події.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT