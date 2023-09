"Більш докладні кадри, що демонструють конструкцію та зовнішній вигляд підводного багатоцільового дрона "Марічка", розробленого українськими винахідниками", - сказано у повідомленні.

⚡️More detailed footage showing the design and appearance of the Marichka underwater multi-purpose drone developed by 🇺🇦Ukrainian inventors pic.twitter.com/NQBDzgtEWf