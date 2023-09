Посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський зажадав вибачень за запрошення 98-річного українця, який воював у складі підрозділу СС "Галіція", до зали Палати громад парламенту країни.

Про це Дзельський написав у своєму акаунті в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Минулої п’ятниці, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади.

Там він відвідав Палату громад канадського парламенту, куди був запрошений український ветеран Ярослав Гунька. Його представили як героя, який боровся за незалежність України проти росіян під час Другої світової війни.

You may've seen @JustinTrudeau & Volodymyr Zelinskyy celebrate in the Canadian Parliament Yaroslav Hunka, 98, an ex-Waffen SS fighter.

It appears neither knew of Mr Hunka's past & the Canadian Speaker @AnthonyRota, his constituent invited him without checking.



Cc @Jay_Beecher pic.twitter.com/Ey7iqROte1 — David Atherton (@DaveAtherton20) September 25, 2023

"22 вересня керівництво Канади та України в Палаті громад оваціями привітало члена військ СС "Галичина", сумнозвісного військового українського формування часів Другої світової війни, яке несе відповідальність за вбивство тисяч поляків і євреїв. Хоча Польща і найкращий союзник України, вона ніколи не погодиться обіляти таких лиходіїв! Як посол Польщі в Канаді я очікую вибачень", — написав Дезльський.

09/22 🇨🇦&🇺🇦 leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews.



🇵🇱 best ally 🇺🇦 has, will never agree on whitewashing such villains! As 🇵🇱 Amb. to 🇨🇦 I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023

Коли ЗМІ звернули увагу на те, що Гунька воював у складі військ СС під час ВВВ, стало відомо, що його запросив спікер Палати громад Ентоні Рота.

Пізніше Рота вибачився за запрошення Гунька.

"Я шкодую про своє рішення і беру на себе повну відповідальність за свої дії", — написав він у своєму акаунті в X.

On September 22, in the House of Commons, I recognized an individual in the gallery. I regret my decision to do so, and accept full responsibility for my actions. Read my statement here: https://t.co/Hd9chtHFNJ — Speaker of the HoC (@HoCSpeaker) September 24, 2023

14-та добровольча піхотна дивізія СС "Галичина" (більш відома як "Галичина") — тактичне з’єднання військ СС нацистської Німеччини, набране з українських добровольців.

З осені 1943 по весну 1944 року підрозділ брав участь у каральних операціях на території Польщі.

Унаслідок боїв проти Червоної армії частина бійців "Галичини" дезертирувала та влилася до складу Української повстанської армії (УПА).

У квітні 1945 року дивізія була формально виведена зі складу військ СС. Її перейменували на 1-шу українську дивізію у складі формально існуючої Української національної армії.

Як писали Українські Новини, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Канади з не анонсованим візитом.

В Оттаві Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та виступив перед канадським парламентом.

Нагадаємо, за підсумками візиту Зеленський та Трюдо домовилися про подальшу співпрацю Канади та України.