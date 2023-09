"Британія поставила Україні важкі БПЛА Malloy T400. Ці дрони здатні перевозити до 180 кг корисного навантаження на відстань до 70 км", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначало, що безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, використовує британська армія. БПЛА можуть переносити обладнання, зброю та навіть доправляти поранених з лінії фронту.

🇬🇧 The United Kingdom has supplied Ukraine with heavy Malloy T400 UAVs.



These drones have the capability to transport up to 180 kg of payload over a distance of 70 km. pic.twitter.com/ETBZO6Gd8q