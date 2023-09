Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом).

"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" Росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Протягом цього року російські окупанти випускали по цілях в Україні в середньому по 5,5 дронів щодня.

Загальна вартість випущених по Україні становить від 40 до 100 млн доларів.

Зазначається, що на цю суму можна було б забезпечити середніми пенсіями від 200 до 500 тисяч жителів Росії.

Рік тому, 13 вересня 2022 року, український військовослужбовець опублікував фотографії першого збитого дрона-камікадзе Shahed-136, який окупанти застосували на Куп’янському напрямку.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS