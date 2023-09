Про це пише видання Space.com.

27 вересня буде рік, коли Рубіо буде в космосі. Тому він стане першим американцем і одним із семи людей на планеті, які проведуть рік або більше в космосі.

"Я вважаю, що ця тривалість дійсно важлива в тому сенсі, що вона вчить нас, що людське тіло може витримати, воно може адаптуватися, і коли ми готуємося повернутися на Місяць, а потім звідти, на Марс і далі, у Сонячну систему, я вважаю, що нам дуже важливо дізнатися, як людське тіло вчиться адаптуватися, і як ми можемо оптимізувати цей процес, щоб ми могли покращити нашу продуктивність, досліджуючи все далі й далі від Землі", — сказав Рубіо в етері програми ABC Good Morning America.

Рубіо відправився у космос 21 вересня 2022 року на борту російського космічного корабля "Союз МС-22". Місія мала тривати 6 місяців, але на кораблі виявили несправність. Летіти було небезпечно, то ж Рубіо лишився ще на пів року.

