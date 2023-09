Дочка колишнього депутата і міністра Євгена Червоненка, Олександра разом із двома дітьми повернулася до Києва з Женеви, де прожила півтора року з початку повномасштабного вторгнення. Про це вона повідомила в Instagram за кілька годин до того, як "Українська правда" оприлюднила матеріал про те, що її чоловік, Олексій Кавилін в липні був на віллі російського підсанкційного олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві.

Кавилін з 2016 по 2019 роки був керівником головного управління державної фіскальної служби у Київській області. З Олександрою у них двоє дітей – син Іван і донька Варвара.

У коментарі УП зять Червоненка заявив, що "не пам'ятає" чи був у Женеві в будинку Кантора 17 липня 2023 року. Але його дружина протягом війни не приховувала, де саме перебуває разом із дітьми. І це, судячи зо всього, абсолютно не випадково була саме Женева.

"Півтора року життя між Києвом та Женевою, яка прихистала нас від початку війни та яку ми з дітьми щиро полюбили. Найкраща медицина, освіта для дітей, безпека, здебільшого виховані та толерантні люди. Але чекати на нашу перемогу ми будемо вже вдома, бо давно відомо що : " There is no place like home", - написала Саша 8-го вересня і показалася з валізами та дітьми.

Як писала Червоненко у листопаді минулого року, чоловік перебуває у Києві, але, як стало відомо УП, їздив до родини в Європу

Як йдеться у матеріалі УП, сам Євген Червоненко на питання про свого зятя в будинку Кантора заявив, що "не любить, коли підглядують в труси". Він також зауважив, що з Кантором його пов'язують довгі роки стосунків. Зокрема, Червоненко був віце-президентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор - був президентом цього об'єднання.

Червоненко запевнив, що його зять працює і живе в Україні та натякнув, що його зять не без причини їздить за кордон за допомогою офіційниих дозволів чи листів.

За інформацією УП, зять Червоненка з початку року 5 разів виїжджав із України, в тому числі за листами ГУР МОУ. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха.