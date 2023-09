Про це йдеться у розвідувальному огляду Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter.

"Новий навчальний рік у Росії розпочався з нової навчальної програми, яка включає як військові навички, так і кремлівський погляд на історію України. Президент Росії Володимир Путін у перший день семестру особисто провів відкритий урок із 30 школярами", – йдеться в повідомленні.

Вказується що серед тем оновленого ЗНО з історії – так зване "возз'єднання Криму з Росією" та так звана "спеціальна військова операція".

Як інформують аналітики, російський парламент затвердив актуальну навчальну програму минулого року.

Так, предмет "Основи безпеки життєдіяльності" орієнтований на учнів старших класів і включає базовий модуль військової підготовки, яка включатиме навчання поводження з автоматами Калашникова, використання ручних гранат, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та надання першої допомоги на полі бою.

Крім того, повідомляє відомство, учнів можуть відвідати "ветерани, які воювали в Україні".

"Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити студентів із кремлівським обґрунтуванням "Спеціальної військової операції", прищепити студентам бойовий дух та скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та залучення на полі бою.

Впровадження операцій з БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та отримані уроки щодо цих систем безпосередньо під час конфлікту в Україні (війни в Україні – прим. ред.)", – підсумували аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 September 2023.



